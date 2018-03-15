В Кольцово на таможне у пассажира обнаружили сюрикэн из набора ниндзя (ФОТО)

На Кольцовской таможне у мужчины, прилетавшего из Турции, обнаружили боевой сюрикэн.

Как сообщили в Уральском таможенном управлении, должностные лица Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина обнаружили в багаже гражданина РФ предмет, имеющий признаки холодного оружия. Молодой человек летел из Турции, где и приобрел «звезду». Пассажир рассказал, что увлекается культурой ниндзя. По его словам, предмет похож на так называемый сюрикен – оружие ниндзя (тонкая металлическая пластина с выступающими острыми концами).

Любитель японской культуры утверждал, что приобрел сувенир в мирных целях. С таможенными правилами был не знаком, разрешающих документов при себе гражданин не имел, и о том, что данный предмет подлежит обязательному таможенному декларированию, не знал. В отношении пассажира составлено 2 протокола об АП по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ по факту недекларирования товара и по ст.16.3 КоАП РФ по факту несоблюдения установленных запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС. В данный момент предмет находится на экспертизе.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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