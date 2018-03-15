Уральскую ОПГ будут судить за кражу 60 млн у банков через сотню подставных лиц

В Екатеринбурге будут судить банду из семи человек, которые выманили у банков 60 миллионов рублей. Мошенники убеждали малоимущих оформить на себя кредиты, всего в списке более ста псевдозаемщиков.

По версии следствия, банда, в состав которой входили жители Екатеринбурга и один житель Челябинска, орудовала с мая 2012 года по декабрь 2013 года. Схема была следующей: преступники находили маргиналов или людей с низкими доходами и чистой кредитной историей и убеждали их оформить на себя кредиты. К примеру, одному из жителей Екатеринбурга предложили взять в банке 500 тысяч с условием, что заемщик отдаст деньги им, они сами будут расплачиваться, а в награду мужчина получит 10 % от суммы займа. Обвиняемые подготовили документы, необходимые для кредитования, включая поддельные справку 2-НДФЛ и копию трудовой книжки. Конечно, выплачивать кредит мошенники не собирались.

В преступлениях участвовали сотрудники службы безопасности банков и начальник службы безопасности Департамента безопасности банка, на постоянной основе входящий в состав Кредитного комитета банка. Банковские сотрудники помогали собрать нужные документы и лоббировали одобрение заявки.

По этой схеме мошенники «заработали» 60 млн через 103 номинальных заемщиков. Как отметили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, в зависимости от роли и степени участия, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере, в том числе с использованием служебного положения». При этом двое из них обвиняются в совершении 124 эпизодов мошенничества, два других – в совершении 95 эпизодов мошенничества. Уголовное дело состоит из 881 тома, по уголовному делу проведены многочисленные финансово-бухгалтерские экспертизы. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, служба информации

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