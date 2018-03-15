Областной суд изменил приговор экс-мэру Камышлова, попавшему под уголовку из-за растраты 18 миллионов рублей

Сегодня апелляционная инстанция вынесла неожиданное для участников процесса решение по делу бывшего главы Камышлова Михаила Чухарева. Чиновник был оштрафован и снят с должности после истории с пропажей бюджетных денег для строительства двух домов.

Экс-главе Камышлова вынесли новый приговор

В процессе рассматривались сразу две жалобы. Прокуратура просила для Чухарева реальный срок – семь лет общего режима, за превышение полномочий, приведшее к тяжким последствиям. А бывший мэр, в свою очередь добивается отмены существующего приговора Камышловского районного суда. По этому решению Михаил Чухарев был оштрафован на 280 тысяч рублей и лишен права занимать государственные должности в течение трех лет.

Напомним, глава Камышлова потерял работу в результате скандала со строительством двух домов для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Для финансирования были выделены деньги из областного и муниципального бюджетов. При этом деньги оказались потрачены полностью. а вот новостройки были сданы в неполноценном виде.

«В действительности же в двух домах на 18 и 32 квартиры не было ни внутренних сетей (электричества, водопровода, канализации), ни внутренней отделки, тогда как строительство этих важных для местного населения жилых домов должно было быть завершено, что называется, «под ключ» с чистовой отделкой. В общей сложности сумма «недоделок» составила 18,3 миллионов рублей», – сообщали ранее в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Как пояснил сегодня нашему агентству адвокат Евгений Евстигнеев, позиция защиты Чухарева исходит из того, что чиновник подписывал «двойные платежки», которые подавали сотрудники «Службы заказчика». В обязанности Чухарева не входил контроль и экспертиза строительных работ, этим занимаются профессионалы. Они и несут ответственность за пропавшие деньги. Кроме того, добавил юрист, дома в конечном итоге заселены, и от жильцов заявлений в правоохранительные органы не поступало. А, значит, и пострадавших в этом деле нет, заключил Евстигнеев.

Сегодня апелляционная коллегия определила: по обеим жалобам в удовлетворении отказать. Приговор все же пересмотрен – штраф для Чухарева уменьшен на 20 тысяч рублей, в связи с тем, что ущерб от его действий сокращен с 18 до 14 миллионов рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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