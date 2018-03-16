В субботу потеплеет до +6 градусов, но в воскресенье зима вернется со снегом

В Екатеринбург сегодня придет настоящая весна: днем сегодня и завтра синоптики обещают до +4…+6 градусов, ночами – небольшой минус. Правда, потепление будет недолгим: уже с воскресенья снова установятся минусовые температуры, пойдет снег.

По данным Гидрометцентра, 16 и 17 марта в Екатеринбурге будет настоящая весна: днем воздух на солнце прогреется до +6 градусов, ветер будет юго-западный, но с порывами до 9-13 метров в секунду. Осадков сегодня не будет. Но в субботу пойдет небольшой мокрый снег.

В воскресенье зима вернется на Средний Урал. Днем будет -5…-7 градусов, ночами – до -14. Пойдет снег, который не прекратится всю следующую неделю. Плюсовых температур на следующей неделе ждать не стоит: днем в Екатеринбурге будет от -3 до -8 градусов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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