В зданиях судов все чаще устраивают провокации. У посетителей изъято 32 тыс. единиц оружия

Свердловские приставы отчитались о работе в 2017 году. В частности, по словам начальника регионального управления ФССП РФ Владимира Осьмака, в последнее время участились попытки провокаций в зданиях судов.

«Разные категории, разные слои населения их устраивают», – сказал он. Г-н Осьмак отметил, что только за прошлый год приставы, которые несут службу непосредственно в зданиях судов, изъяли у посетителей более 32 тысяч единиц оружия – огнестрельного, травматического, газового. Встречались и те, кто пытался пронести в инстанции топоры или заточки.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.03.18

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