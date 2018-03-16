Свердловчане-должники отдали приставам 19 млрд за год

Управление ФССП России по Свердловской области взыскало более 19 млрд рублей по исполнительным листам в 2017 году. Такие данные озвучил руководитель службы Владимир Осьмак. По его словам, в работе было почти 2,5 млн исполнительных листов. С таким объемом работы пришлось справляться 620 приставам, которые трудятся в региональном управлении.

Небезынтересна структура погашенных с помощью службы долгов. Большую часть составляют просроченные квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг: приставам удалось взыскать 2,052 млрд рублей. Еще 450 млн – это долги работодателей перед сотрудниками. В 2017-м получить зарплату только при помощи ФССП смогли больше 21 тысячи свердловчан. Долгов по алиментам чуть меньше – в прошлом году в пользу детей было взыскано около 330 млн рублей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.03.18

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