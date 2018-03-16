На Центральном стадионе пожар (ФОТО)

Горожане сообщают о пожаре на территории Центрального стадиона в Екатеринбурге. Читатели «Нового Дня» рассказали, что со стороны арены, где в июне пройдут матчи Чемпионата мира по футболу – 2018, идет черный дым, в воздухе чувствуется сильный запах гари. По некоторым данным, горит бытовка рабочих.

Напомним, накануне управление Росреестра по Свердловской области поставило стадион и все объекты, входящие в его комплекс, на государственный кадастровый учет. Однако работы на территории спортивного сооружения продолжаются – там строят временные здания, которые будут задействованы во время ЧМ-2018.

Фото – «Инцидент.Екатеринбург»

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.03.18

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