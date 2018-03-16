Лыжник Алыпов показал, как школа убивает любовь к физкультуре

Олимпийский призер по лыжным гонкам Иван Алыпов рассказал, почему дети не любят физкультуру в школе. Он сделал несколько фотографий в парке XXII Партсъезда в Екатеринбурге – на снимках видно, что дети вынуждены кататься на лыжах не по снегу, а по застывшей в лед каше из грязи. Снимки спортсмен опубликовал в своем инстаграме.

«Убивает ли школа любовь к занятию физкультурой в целом и лыжами в частности? Сегодня утром, совершая утреннюю пробежку в парке, наблюдал, как проходит урок лыжной подготовки в одной из школ, – написал он.– Как можно правильно научить кататься на лыжах в таких условиях, на такой трассе и сделать так, что бы детям это понравилось? Тут без претензий к преподавателям и директорам школ, вы работаете в тех условиях, которые есть. Тут вопрос о доступной инфраструктуре! На весь огромный город у нас одна лыжная трасса длинной в 3 км на УСБ Динамо, и 3,75 км в Березовском».

По мнению Алыпова, также не стоит ставить физкультуру первым уроком в школе или первой парой в университете.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.03.18

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