В Екатеринбурге мошенники вешают замки на двери машин, требуя деньги за ключи (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге появился новый вид вежливого мошенничества – на ручки дверей автомобилей вешают замки, способные поцарапать авто, за ключи от замков просят отступные.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» жертвой мошенников стала жительница Екатеринбурга Ольга Стопычева. Накануне она, выходя из фитнес-клуба, обнаружила прикрепленный к водительской двери своего Mercedes GL навесной замок. Он не блокировал вход в автомобиль, но грозил поцарапать дверь, если его снять неаккуратно.

Мошенники повесили замок на дверь «мерседеса»

«После занятий в тренажёрном зале кто-то повесил железный замок на ручку двери машины и записку с просьбой скинуть 2850 рублей на QIWI-кошелёк. После перечисления суммы должны сообщить, где лежит ключ. Пока я еще не решила, что делать. Возможно, обращусь в фитнес-центр с требованием решить эту проблему, так как все это произошло прямо напротив него», – рассказала Ольга Стопычева.

Автор шутки в приложенной записке сообщил, что замок – это всего лишь подарок, и продать он готов только ключ. Поскольку формально замок не наносит ущерба автомобилю, то привлечь владельца электронного кошелька будет весьма проблематично. В конце своей записки на всякий случай мошенник сообщил, что «больше так не будет».

Подробности на видео.

Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 16.03.18

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