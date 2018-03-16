В Екатеринбурге пьяный пациент пытался задушить врача скорой помощи

Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, напавшего на фельдшера скорой помощи. Мужчине вменяется статья 116 УК РФ «Побои» и статья 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Инцидент произошел ранним утром 15 марта. Бригада скорой помощи приехала на вызов по сообщению о том, на улице Сулимова человек лежал в бессознательном состоянии. Врачи обнаружили мужчину в сильном алкогольном опьянении и приняли решение доставить его в токсикологический центр. По дороге пациент пришел в сознание и начал вести себя крайне агрессивно. Он несколько раз ударил в лицо женщину 1994 года рождения, которая оказывала ему помощь, после чего принялся ее душить.

Коллеги оттащили буйного мужчину от пострадавшей и позвонили в полицию. Дебошира доставили в территориальное ОВД. После вытрезвления в отношении 50-летнего жителя был составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Сотрудница скорой помощи написала заявление о привлечении к уголовной ответственности своего обидчика, начато разбирательство.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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