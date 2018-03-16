«Киповец не станет киповцем, пока датчик не потрогает»: свердловские энергетики открыли лабораторию для студентов (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбургские энергетики запустили проект по практическому обучению студентов на ТЭЦ. Ребята занимаются на настоящем, современном оборудовании в лаборатории, то есть получают гораздо больше, чем проходя теоретический курс в вузе. Таким образом решаются сразу две проблемы: студенты получают не только диплом, но и навыки, а ПАО «Т Плюс», воплотившие затею, – самых талантливых и подходящих для будущей работы. Что дает такое сотрудничество и как это происходит, сегодня рассказал автор идеи Андрей Кисельников, начальник цеха тепловой автоматики и измерений ТЭЦ «Академическая» и доцент кафедры тепловых электрических станций УрФУ.

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Обучение студентов на «Академической» началось недавно, студенты Кисельникова приходят на электростанцию осваивать то оборудование, про которое им рассказывают на учебе. «Не секрет, что зачастую выпускник института, придя на работу, слышит фразу «Забудь, чему тебя учили в твоем институте и начинай работать», и ему приходится, имея превосходную теоретическую базу, начинать практическую подготовку с нуля. На ТЭЦ можно увидеть вживую, как работает энергетическое оборудование, как смонтированы датчики и привода, как реализованы в железе решения проектировщиков, какие из них удачные, а какие – не очень. Эти знания, несомненно, добавят веса выпускникам при трудоустройстве не только на ТЭЦ, но и в проектные или монтажные организации», – прокомментировали в пресс-службе «Т Плюс».

Занятия выглядят следующим образом. Студенты в лаборатории делятся на две группы – одна часть занимается на газоанализаторе, другая – калибрует датчик давления. «Это обычная работа слесаря КИП, когда необходимо проверить, исправен датчик или нет. Когда они сидят за партами и мы им рисуем на доске, как устроен датчик, показываем различные слайды, – это все, конечно, очень хорошо. Но киповец не станет киповцем, пока датчик не потрогает, не откалибрует. Любая теория лучше всего доходит через практику, через руки. И вместе с тем мы готовим специалистов под себя, учим их тому, что им потребуется в первые годы и месяцы работы на ТЭЦ», – отметил автор идеи. Сами студенты, добавим, довольны такой практикой – говорят, это интереснее, чем сидеть на парах. К тому же, лучших могут взять на работу в «Т Плюс» – это весьма приятный бонус.

«Это пока пробный шар для нас, первый опыт близкого и, надеюсь, долгосрочного сотрудничества, позволяет набирать студентов на будущую работу, присматривать кадры. Самим студентам полезно, когда они не только теорию изучают, а смотрят вживую, что же это такое. Мы заинтересованы в том, чтобы ребята смотрели, трогали руками, разбирали, изучали все эти механизмы не только на картинках. В перспективе возможно распространить этот опыт и на другие станции и на другие направления», – рассказал технический директор Андрей Семенов.

Екатеринбург, служба информации

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