Стерлядь, креветки, артишоки: в Екатеринбурге показали, как постился Николай II (ФОТО)

За три недели до окончания Великого поста в Екатеринбурге прошел фестиваль постной еды. В центре архитектуры и дизайна на Плотинке были представлены, в основном, блюда, приготовленные в храмах и церквях Свердловской области, но были и профессионалы от общепита. Со своей стойкой, например, на фестивале был отель Hyatt.

Некоторые участники фестиваля вообще слабо были связаны с постом – под шумок тут продавали ножи для овощей, платки и платья, поделки из бисера и даже трусы и бюстгальтеры. На многих столах можно было увидеть портреты Николая II – на фестивале охотно рассказывали, как любили поститься в царской семье. Помимо гречневой каши с грибами, это почему-то стерлядь, запеченная с овощами, артишоки с креветками, фаршированные кальмары, и так далее.

Впрочем, были и более традиционные блюда – постные ватрушки и пирожки, квашеная капуста, соленья, мед, орехи, компоты и кисели.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.03.18

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