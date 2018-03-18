На Московском тракте образовалась огромная пробка (ФОТО)

На московском тракте образовался огромный затор, кроме того, из-за снегопада резко ухудшилась видимость на дороге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возле Первоуральска забита машинами сторона дороги в сторону Перми.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Свердловской области местами ожидаются метели. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, порывы – до 15-18 м/с.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.03.18

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