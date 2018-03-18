Чайников: «Итоги выборов подведем до полуночи по Москве»

В Свердловской области озвучены предварительные итоги голосования. Напомним, как писал «Новый День», к настоящему моменту обработано более 53,88% протоколов. Как заявил председатель свердловского избиркома Валерий Чайников, к полуночи по Москве поступят данные по остальным.

«Нам вообще говорили, что можно до 2 часов ночи по Москве, но мы быстро идем. Бюллетень один, поэтому быстрее – в прошлую федеральную кампанию их было четыре, поэтому мы там до утра считали», – сказал г-н Чайников. При этом, по его словам, подсчет идет строго. «Если где-то какие-то сомнения, то мы говорим: «Пересчитывайте», – подчеркнул он.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.03.18

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