Башню снова разоблачили

В Екатеринбурге продолжают проводить подготовительные работы по демонтажу недостроенной телебашни. Некоторое время назад ее укутали геосеткой, однако после сняли. Потом вновь надели «чулок», но сегодня утром его опять не стало. «Ветром сдуло», – иронизируют в соцсетях горожане.

Напомним, точная дата снова телебашни по-прежнему не называется. Ранее представители УГМК говорили, что это произойдет после выборов. Неофициальные источники называют две даты – 24 марта и 1 апреля.

В пятницу, 16 марта, основание башни было обмотано геотекстилем

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.03.18

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