В Екатеринбурге пенсионерка умерла после работы на избирательном участке

В Екатеринбурге произошла трагедия сразу после окончания голосования на избирательном участке №1439 – умерла пожилая женщина Валентина Хорошенина. 79-летняя пенсионерка была членом участковой избирательной комиссии.

«Неожиданно Валентина Яковлевна почувствовала острое недомогание, после чего ее на машине скорой медицинской помощи доставили в больницу. Увы, там наша коллега скончалась. Избирательная комиссия Свердловской области выражает искренние соболезнования родным и близким Валентины Яковлевны», – сообщили в избиркоме региона.

Екатеринбург, служба информации

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