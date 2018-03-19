В Екатеринбурге вынесли приговор банде, грабившей ювелирки и магазины техники с помощью полицейского

В Екатеринбурге осудили бандитов, грабивших ювелирные магазины и магазины техники. Налетчики нападали на сотрудников торговых точек в масках и с пистолетами. Один из них работал в полиции.

Чкаловский районный суд вынес приговор по делу в отношении Сергея Векессера, Табриза Новруззаде, Сергея Атанасова, Александра Казионова, Арзумана Асадова, Радика Намазгулова. Их судили по нескольким статьям УК РФ в зависимости от роли каждого: «Разбой с применением насилия» (п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ), «Пособничество в разбое» (по ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ), «Грабеж» (п. «б» ч. 3 ст. 161), «Покушение на в грабеж» (п. «б» ч. 3 ст. 161), «Сбыт добытого преступным путем» (ч. 1 ст. 175), «Использование подложного документа» (по ч. 3 ст. 327), «Незаконное приобретение и владение огнестрельным оружием» (ч. 2 ст. 222), «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы» (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Банда орудовала на территории Свердловской области и Пермского края.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, в 2015 году один из бандитов, Сергей Векессер, решил заняться разбоем. На себя он взял поиск орудий преступления (скотч, перчатки, пистолет и травматические патроны), он же вел учет похищенного, занимался реализацией, наблюдал за объектами преступлений. Его подельник Табриз Новруззаде подыскивал соучастников преступлений. На первое дело банда вышла в сентябре 2015 года, они ограбили ювелирный магазин, причем сотрудниц магазина разбойники связали и оставили в подсобке. Из магазина пропали украшения и системный блок на сумму в 6 млн рублей.

Через месяц, готовясь к преступлению, Векессер вышел на Сергея Атанасова, который на тот момент был старшим оперативным дежурным отдела полиции. Атанасов предоставил информацию о складе компьютерной техники ООО «Айом», это и стало следующим местом преступления. В декабре налетчики вынесли из магазина технику на 1 млн рублей. Причем при подготовке к грабежу бандиты использовали авто со знаками, снятыми с чужой машины. В марте 2016 года они напали на сотрудника одного из банков в ДК «Химмаш». В ходе грабежа Табриз Новруззаде выстрелил из пистолета в контролера ДК, причинив последнему легкий вред здоровью. Сергей Атанасов, находящийся в день совершения разбойного нападения на дежурстве, направил сотрудников полиции по ложному вызову, сообщал пособникам о передвижении полицейских.

Суд приговорил Сергея Векессера к наказанию в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Табриза Новруззаде – к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Сергея Атанасова – к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Александра Казионова – к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима, Арзумана Асадова и Радика Намазгулова – к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима каждого. Также суд удовлетворил иск потерпевших о взыскании с Сергея Векессера и Табриза Новруззаде ущерба на сумму свыше 6 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Екатеринбург, служба информации

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