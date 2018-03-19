Из-за мощного ветра в свердловских городах обрывает провода

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение, которое действует со вчерашнего дня. Синоптики ранее предупреждали о сильном ветре. Разгул стихии уже повредил объекты инфраструктуры в регионе.

Так, в пресс-службе «ОК-энерго» сообщили об обрыве воздушной линии 0,4кВ в Полевском районе, из-за чего без электроэнергии осталась часть села Полдневая. Повреждение, по данным компании, было устранено за несколько часов.

Также, по сообщению портала KU66.ru, в Каменске-Уральском из-за сильного ветра произошла серия обрывов ЛЭП, в результате чего без света остался микрорайон Хозспособ и половина старой части города. Информацию, впрочем, в диспетчерской службе не подтвердили.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.03.18

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