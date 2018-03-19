В Екатеринбурге трое с гвоздодером и монтировкой пытались ограбить ломбард (ФОТО)

В Екатеринбурге поймали банду, которая грабила ломбарды. Для устрашения мужчины брали с собой гвоздодер, монтировку и кусок металлической трубы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, 15 марта около 16:00 в дежурную часть поступила информация о нападении на ломбард по адресу: пр. Космонавтов, 45. На месте эксперты нашли ряд вещественных доказательств, включая монтировку. В ходе следствия удалось установить, что в ломбард, используя в качестве оружия гвоздодер, часть металлической трубы и монтировку зашли трое мужчин. Они избили охранника и попытались разбить витрину, чтобы украсть драгоценности на сумму около 750 тысяч рублей. Однако охранник, несмотря на травмы, смог спугнуть мужчин, выскочив на улицу и пытаясь привлечь внимание прохожих. Грабители скрылись на автомобиле.

Мужчин поймали 16 марта, задержанные уже дали признательные показания. Как оказалось, один из них, 1990 года рождения, вышел из Краснотурьинской колонии 6 марта. На свободе его встретил 29-летний двоюродный брат и еще один знакомый. Вся троица уже отбывала сроки за преступления имущественного характера. К встрече товарища мужчины подготовились: арендовали квартиру и автомобиль, на котором забирали друга из колонии. Обмывая встречу, мужчины решили устроить налет на ломбард, а вырученные деньги им были нужны, чтоб переехать на Севера.

В настоящее время следственным подразделением полиции в отношении задержанных возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса РФ «Разбой». До решения суда подозреваемые будут находиться под стражей. Сотрудники полиции проверяют их на причастность к совершению иных преступлений на территории города.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.03.18

Из-за мощного ветра в свердловских городах обрывает провода. / Жириновский обошел Грудинина, а Собчак набрала 10% – итоги голосования за президента на сайте РИА «Новый День». / Молодежка «Автомобилиста» сыграет в 1/4 Кубка Харламова с «Белыми медведями». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»