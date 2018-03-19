В Свердловской области нашли места обитания черных лесорубов

В Свердловской области подвели итоги спецоперации под кодовым названием «Лес». За восемь дней в начале марта сотрудники полиции и лесной охраны провели три сотни рейдов и проверили 200 лесовозов. Нарушения нашлись. По девяти фактам транспортировки древесины без сопроводительных документов и нарушения правил использования лесов были возбуждены дела, правда, только административные.

Кроме того, в ходе спецоперации обнаружены пять незаконных рубок – в Кушвинском, Егоршинском и Нижне-Сергинском лесничествах. Также были выявлены шесть фактов нарушения правил заготовки древесины. «Специалисты органов внутренних дел возбудили 16 уголовных дел по статье 260 уголовного кодекса РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», – сообщили ДИПе Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

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