«По..й, пляшем!» – художник из Екатеринбурга отреагировал на результаты выборов уличной акцией (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге известный уличный художник Слава PTRK в день выборов устроил перформанс «По…й, пляшем!». 100 человек, 50 пар вальсировали на акватории ВИЗ-пруда, пытаясь показать, что жизнь продолжается, несмотря на какие-либо политические решения. Когда пары закончили свой танец и остановились, с высоты птичьего полета стала видна надпись: «По..й, пляшем!».

Вальс на Верх-Исетском пруду

Об акции известный художник Слава PTRK рассказал на своей странице в фейсбуке.

«Сто человек, пятьдесят пар, танцуют вальс на льду заснеженного пруда в Екатеринбурге. В определенный момент пары останавливаются, партнеры делают несколько шагов друг от друга, и с высоты птичьего полета становится видна надпись – «По..й пляшем». После чего партнеры сходятся и танец продолжается, – описал Слава происходившее на ВИЗ-пруду. – Проект о том, что нужно сохранять оптимизм в любой ситуации, что бы ни происходило вокруг. Оптимизм с долей здорового пофигизма. Надо жить своей жизнью и делать своё дело, делать его круто, а не забивать голову политикой и внешними проблемами. Не хвататься за голову каждый день от сообщений в новостной ленте, а двигаться вперед и верить в себя. Если можешь на что-то повлиять – повлияй. Не можешь повлиять на события – забей. Пренебреги, и вальсируй дальше».

Кадр с видео Славы ПТРК

Как рассказали «Новому Дню» участники акции, сами съемки проходили всего 3 часа, но подготовка велась несколько недель. Пары приходили на танцевальные репетиции в помещении. И многие вообще не умели танцевать, поэтому незнакомые связки давались непросто. Еще сложнее оказалось на открытом пространстве. На льду были выложены специальные метки – на них должны были остановиться танцовщики. Но приходилось все корректировать «голосом». Также девушки признаются, что трудно было выбрать гардероб и обувь по погоде: хотелось и в кадре хорошо выглядеть, и не замерзнуть. Для многих стало настоящей дилеммой: валенки – или сапоги?

Кадр с видео Славы ПТРК

«Было несколько подготовленных людей – мужчины в шинелях, дамы в платьях и шубах. Остальные были «в гражданском». Сам процесс съемок был слаженным, да и с погодой повезло», – рассказала участница Маргарита.

Над проектом работали: хореография – Дарья Байдина, видео – Владимир Абих, операторы – Владимир Абих, Альберт Габсатаров, Михаил Белов, фото – Леонид Ирхин

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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