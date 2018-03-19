В Екатеринбургском метрополитене официально назначен директор

На пост руководителя Екатеринбургского метрополитена назначен Андрей Панаиотиди, который временно исполнял обязанности директора с января этого года. О новом статусе Панаиотиди сообщается на сайте городской подземки. Назначение состоялось на прошлой неделе, 12 марта.

Напомним, предыдущий начальник муниципального предприятия Владимир Шафрай подал в отставку в середине января. Он управлял метрополитеном в течение шести лет. В мае 2016 года следственный комитет возбудил против Шафрая уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Дело до сих пор не передано в суд.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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