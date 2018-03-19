На избирательном участке в Нижнем Тагиле поймали вора-рецидивиста

Желание проголосовать может обернуться для ранее судимого жителя Нижнего Тагила новым сроком. Его разыскивали по подозрению в краже и опознали по ориентировке на избирательном участке.

В Нижнем Тагиле объявили в розыск мужчину, который обокрал сотрудников одной из организаций – зашел в кабинеты и вытащил из сумок кошельки. Преступник попал на камеры видеонаблюдения, ориентировку получили оперативные сотрудники, участковые уполномоченные и дежурные наряды полиции. В том числе – полицейские, которые работали на выборах. Они и задержали подозреваемого. Мужчина, похожий по описанию на разыскиваемого вора, пришел на избирательный участок в районе Рудника имени III Интернационала, полицейские обратили внимание на мужчину, похожего по приметам. Его доставили в отдел полиции для разбирательства.

Как оказалось, задержанный уже отбывал сроки за имущественные преступления, он родом из села Покровское, последний раз освободился в октябре прошлого года. В очередном преступлении он уже признался.

«В настоящее время по двум фактам краж возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК Российской Федерации. Сыщики уголовного розыска не исключают, что на счету задержанного есть и другие аналогичные преступления. Сотрудники полиции рекомендуют гражданам, кто, возможно, пострадал от преступных посягательств этого мужчины, обратиться с заявлением в отдел полиции № 19 по адресу: ул. Чернышевского, 1а или в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» по адресу: ул. Островского, 7, либо позвонить на линию 02», – прокомментировали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское»

Нижний Тагил, служба информации

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