Три четверти поданных в избирком жалоб касались информации о счетах Грудинина

Большая часть жалоб, полученных вчера свердловским избиркомом, была подана сторонниками кандидата от КПРФ Павла Грудинина, которые посчитали его права нарушенными. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал на пресс-конференции председатель облизбиркома Валерий Чайников. Сторонники Грудинина подали 32 из 42 жалоб, «написанные, как под копирку».

В них заявители возмущались тем, что информация об их кандидате на плакатах была дополнена сведениями о его зарубежных счетах. Коммунисты посчитали, что это было сделано для дискредитации Грудинина. Напомним, в самый разгар предвыборной гонки ЦИК заявил об имевшихся у Грудинина на момент выдвижения 13 счетах в Швейцарии, на которых было размещено около 1 миллиона долларов, в том числе порядка 174 унций золота. При этом в Центризбиркоме отметили, что госорган обязан проинформировать избирателей о выявленных фактах, поэтому эти данные были размещены на информационных плакатах о кандидатах, которые были на каждом избирательном участке.

Валерий Чайников заявил, что нарушений тут нет, так как текст дополнительной информации был утвержден ЦИКом.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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