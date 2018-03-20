МУГИСО получило от депутатов разрешение продать более 30 никому не нужных объектов

Депутаты свердловского заксобрания дали МУГИСО согласие на исключение из списка госимущества, не подлежащего отчуждению, 33 объекта недвижимости, расположенных в Сысерти, Туринске и Невьянске. 31 объект находится в управлении распорядительной дирекции МУГИСО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», перед депутатами выступил и.о. главы МУГИСО Сергей Сосновских. Он рассказал, что указанные объекты уже много лет не используются, в аренду не сдаются и разрушаются от воздействия атмосферных явлений. «Были попытки сдать их в аренду, но они не увенчались успехом. Здания надо восстанавливать, но никто не хочет этого делать, пока объекты остаются в государственной собственности», – пояснил он. Чиновник также добавил, что сейчас МУГИСО не тратит денег на их содержание, за исключением комплекса школы-интерната в селе Курьи. Благодаря вложением из бюджета, здание школы находится в удовлетворительном состоянии. В отличие от других объектов, указанных в законопроекте, школа будет не выставлена на продажу, а безвозмездно передана на баланс администрации Сухого Лога.

Напомним, среди объектов, которые предлагается продать, учреждения соцполитики и здравоохранения. Например, в Туринске на улице 8 Марта стоят без дела три складских помещения ГКУЗ СО «Областной медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв». В Сысерти – 4 корпуса и пищеблок Свердловской областной больницы № 2. Кроме того, будет продан комплекс объектов, принадлежащий Свердловскому клиническому психоневрологическому госпиталю для ветеранов войн (Сысертский р-н, поселок Луч). В МУГИСО сообщают, что в комплекс входили контора, склад, конюшня, кузница, ферма, гараж, ангар, пилорама и овощехранилище.

На берегу озера Таватуй вот-вот обрушится комплекс зданий одноименной базы отдыха – восемь спальных корпусов, клуб-столовая, АХЧ, изолятор. Также ненужными области оказались два объекта в детском оздоровительном центре «Юность Урала» в селе Кашино – коровник и гараж. Рядом с ними нет крупных предприятий, из инженерных коммуникаций – только электроснабжение.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.03.18

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