Михаил Бородин: у половины свердловских участковых нет своего жилья

У 50 % участковых уполномоченных полиции Свердловской области нет собственного жилья, а три четверти из них проживают не на территории подведомственного участка.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании заксобрания начальник ГУ МВД по Свердловской области Михаил Бородин.

По его мнению, ситуация с жильём для сотрудников ОВД – это очень серьёзная проблема, решение которой будет способствовать повышению качества работы полиции. «Когда участковый уполномоченный живет на территории своего участка, он может оперативно реагировать на все обращения, он доступен. Если бы можно было закреплять за ними сначала служебное жильё, а потом, через 10-15 лет службы, рассматривать вопрос о передаче его в собственность, это было бы большое подспорье», – заявил Бородин.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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