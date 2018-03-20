Сниффинг? Что это? Депутаты заксо разгромили доклад детского омбудсмена

Депутаты законодательного собрания подвергли жесткой критике доклад свердловского уполномоченного по правам ребёнка Игоря Морокова. По мнению народных избранников, доклад был подготовлен плохо.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», претензии возникли у депутатов из разных партий. Например, либерал-демократ Александр Коркин возмутился, что в докладе встречается английское слово «сниффинг» (вдыхание химических веществ). Депутат заявил, что подарит омбудсмену брошюру своего вождя Владимира Жириновского «Говорим по-русски», где лидер ЛДПР учит заменять иностранные слова в текстах русскими.

Беспартийный депутат Вячеслав Вегнер заявил, что детский омбудсмен, по его мнению, не имеет ни чётко поставленных задач, ни установленных показателей, и, кроме того, не несет конкретной ответственности за качество своей работы. Особо Вегнер раскритиковал предложение Морокова сократить продолжительность смены в детских оздоровительных учреждениях с 21 до 10 дней.

Критики добавила и председатель заксо Людмила Бабушкина. Она заявила, что в докладе слишком много орфографических, логических и стилистических ошибок, и в таком виде его публиковать в «Областной газете» нельзя. Морокову рекомендовано как можно скорее внести правки в документ.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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