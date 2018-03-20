В Екатеринбурге продают старинную усадьбу – цена 1 рубль (ФОТО)

Городская дума Екатеринбурга одобрила продажу трех памятников архитектуры, расположенных в центре города. Среди них – полуразвалившийся Дом Звонарева на углу улиц Карла Маркса и Горького, стоимость которого составила всего 1 рубль. В довесок к нему на торги будет выставлен земельный участок на 415 квадратных метров общей стоимостью 3,2 миллиона рублей.

Дом Звонарева

Как заверил замначальника департамента по управлению муниципальным имуществом Владимир Захаров, старинной усадьбе не грозит снос.

Новый собственник будет обязан привести памятник архитектуры в надлежащий вид. За этим будет следить ДУМИ и специальная комиссия, в которую входят, в том числе депутаты гордумы. Если владелец откажется восстанавливать здание, оно будет возвращено в муниципальную собственность.

Также администрация города выставит на продажу два помещения по адресу: ул. Попова, 16/Сакко Ванцетти, 52. Жилой дом рубежа XIX-XX веков относится к памятнику архитектуры регионального значения. Помещения площадью 62 и 46 квадратных метров полностью благоустроены и сейчас свободны от аренды. Мэрия назначила за них цену: 1,3 миллиона и 1,4 миллиона рублей без НДС соответственно.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 20.03.18

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