В Каменске-Уральском снесут здание бывшей детской больницы ради строительства жилья

Областное заксобрание дало правительству региона согласие на передачу в собственность города Каменска-Уральского здания бывшей детской больницы на улице Сибирской, 5.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», перед депутатами выступил и.о. главы МУГИСО Сергей Сосновских. Он рассказал, что площадь здания – 33 тысячи кв. м, земельного участка под ним – 14 тысяч кв. м. Здание не используется по назначению уже более 10 лет. Объект оценён в 10,1 млн рублей, земельный участок – 56,9 млн рублей.

Администрация города обратилась в правительство с просьбой передать ей и здание, и участок с целью сноса старой постройки и последующего строительства на этом участке муниципального жилого фонда.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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