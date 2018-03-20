Концепция строительства ледовой арены для «Автомобилиста» еще не готова

В УГМК прокомментировали ситуацию вокруг строительства новой ледовой арены для ХК «Автомобилист». Напомним, ее планируют построить на месте заброшенной телебашни в центре Екатеринбурга, которую, в свою очередь, намереваются снести в ближайшее время. По словам главы УГМК Андрея Козицына, готовой концепции ледовой арены еще нет. «Она еще обсуждается, у нас пока не с чем никуда идти (на градостроительный совет, – прим. ред.) Но все будет очень оперативно», – заявил он.

Напомним, что по регламенту КХЛ в городе с населением больше миллиона человек у клуба, представленного в Лиге, действительно должна быть большая по вместительности арена. КРК «Уралец», где «Автомобилист» выступает сейчас, де-юре вмещает 5,5 тысячи человек, но де-факто из-за особенностей площадки (например, закрывающих обзор столбов), этот показатель меньше.

Для постройки нового дворца правительство области отдало недостроенную телебашню и участок земли под ней в уставной капитал АО «Ледовая арена», акционерами которого стали региональные власти и представители УГМК. Позиция екатеринбуржцев по поводу судьбы самого высокого недостроя в мире весьма неоднородная – одни выступают за планы по сносу, другие категорически против.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.03.18

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