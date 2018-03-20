В 2017 году областная счётная палата выявила нарушения более чем на 500 млн рублей

В 2017 году Счётная палата Свердловской области выявила нарушения и недостатки на общую сумму 545,3 млн рублей, что в 3,8 раза больше, чем в 2016 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом доложила депутатам председатель СП Елена Новоторженцева. При этом объём собственно нарушений составляет 214,9 млн рублей. Это нарушения при формировании и исполнении бюджетов, ведения бухучёта, госзакупок и нецелевое использование бюджетных средств. Объекты контроля устранили нарушения на 110,9 млн рублей.

Кроме того, выявлены недостатки на общую сумму 330 млн рублей. Счетная палата направила в адрес объектов контроля 33 представления и 31 предписание, а также 30 информационных писем.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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