С генератором и «жирафом»: ЕТК получила чудо-машину для быстрого устранения аварий (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбургская теплосетевая компания получила новую машину, которая позволяет устранять аварии практически в два раза быстрее прежнего. В одну «газель» можно поставить все необходимое, включая осветительную установку и источники тока. Бонус для бригады – автомастерская даже в сильные морозы держит внутри комфортную температуру.

Автомастерская для организации ремонтных работ на тепловых сетях собрана на базе автомобиля ГАЗ и позволяет быстро устранять последствия аварий – то есть возвращать тепло и горячую воду в дома людей.

Чудо-автомобиль ускорит ремонт теплотрассы

«За два месяца эксплуатации этой машины мы уже устранили более 20 повреждений, бригадам стало легче работать, время производства работ сократилось практически в два раза за счет установленного оборудования: это осветительные приборы, откачивающая техника и генераторы для работы с инструментом, который требует 220 V. Есть осветительная установка, называется «жираф», в нее входят четыре прожектора, что позволяет вести работы по ночам. Процесс стал более технологичным, бригадам работать безопаснее, перемещение соответствует всем требованиям ГИБДД, есть специальный отсек для перевозки людей. В машине есть отапливаемое помещение и даже переговорное устройство для связи с водителем», – рассказал начальник аварийно-восстановительной группы АО ЕТК Вадим Конев.

Вадим Конев

Машину в действии энергетики представили сегодня на Компрессорном. Там произошла авария на сетях ГВС, после того, как место порыва нашли, сотрудники ЕТК начали вырезать кусок трубы, чтобы заменить его новым. По словам мастера аварийно-восстановительной службы Олега Шайдуллина, раньше для этой работы пришлось бы как минимум пригонять две машины – в одну «газель» загружали гидростанцию и мотопомпы, все пространство второй машины занимал дизельный генератор. Понятно, что местным жителям громко работающая техника радости не доставляла, мешала проезду транспорта. Новая автомастерская занимает меньше места и работает тише. «Для удобства машина оснащена двумя прожекторами по 2 кВт, есть гидравлическая маслостанция, к которой можно подцеплять насос, вентиляцию, отбойный молоток, любую технику. Есть сварочный аппарат, сварочный генератор. В этой машине шесть мест с ремнями безопасности, автономный подогреватель, телефон. На моем опыте при минус 24 спокойно работали, было тепло. Скорость работы гораздо выше, ну и работникам очень комфортно», – поделился мастер бригады.

Екатеринбург, служба информации

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