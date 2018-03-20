Авария с пассажирским автобусом парализовала движение на Юго-Западе (ФОТО)

На улице Амундсена случилось ДТП с легковушкой и пассажирским автобусом, сообщили «Новому Дню» очевидцы. НефАЗ въехал в «Тойоту».

По информации от наших читателей, авария небольшая. О пострадавших информации нет, небольшие повреждения есть только у легкового автомобиля, однако из-за ДТП блокированы обе полосы по Амундсена в сторону города.

«Невозможно повернуть с объездной. Пробка по Амундсена в сторону города до Вонсовского. И сейчас ситуация усугубится, потому что все поедут с работы», – рассказывает очевидец аварии.

Екатеринбург, служба информации

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