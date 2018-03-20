Екатеринбуржец после пьянки сжег в костре сторожа магазина (ФОТО)

Жуткое убийство раскрыто сотрудниками полиции и СК в Реже. Житель Екатеринбурга задушил собутыльника, а его останки сжег в костре. За процессом наблюдал еще один участник «фуршета».

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, 16 марта 2018 года в 21.30 в дежурную часть Режевского райотдела поступило сообщение от жителя села Клевакинское об исчезновении его 51-летнего отца, работавшего сторожем в магазине. В ходе проведения розыскных мероприятий сыщики получили оперативную информацию об обнаружении неподалеку костровища с останками костей, по внешним признакам похожих на человеческие.

Следственно-оперативная группа под руководством начальника ОВД Режа Алексея Корелина обследовала пепелище, подозрения подтвердились – там были сожжены человеческие останки. Специалисты пришли к выводу, что погибшим мог быть пропавший сторож магазина. «Проанализировав круг его знакомых, оперуполномоченные установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за хранение и употребление наркотиков 31-летний житель Екатеринбурга. Задержанный признался, что расправился с товарищем на почве личных неприязненных отношений», – рассказал Горелых. Он также отметил, что преступление было совершено после совместного фуршета на глазах у еще одного участника – местного жителя, но он ничего не предпринял для того, чтобы спасти жизнь своему приятелю.

Задержанный заключен под стражу. Расследование продолжается.

Фото с места ЧП предоставлено В.Н. Горелых

Реж, Свердловская область, служба информации

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