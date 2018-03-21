В конкурсе на разработку концепции площадки вокруг храма-на-драме будут участвовать три компании

Конкурсная комиссия под председательством главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба выбрала три проектные организации, которые будут участвовать во втором этапе конкурса на разработку архитектурной концепции территории вокруг будущего храма святой Екатерины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», протокол заседания конкурсной комиссии опубликован в газете «Вечерний Екатеринбург». В финал прошли следующие организации: ООО «Первая архитектурно-производственная мастерская»; консорциум «Проект река»; ООО «Проектное бюро «Архитек». Отметим, что консорциум «Проект река» ранее отметился участием в финале конкурса на разработку концепции набережной Верх-Исетского пруда. В сообщество входит целый консорциум авторов, в том числе ООО «Архитектурная мастерская Молокова», которую основал нынешний главный архитектор города Андрей Молоков.

Конкурсанты получат от организаторов – администрации города и ООО «Храм святой Екатерины» схему территории с обозначением границ проектирования и другие необходимые документы, после чего должны будут разработать свои конкурсные проекты. Проектирование самого храма в конкурсное задание не входит, речь идет о благоустройстве прилегающей территории.

Жюри оценит работы 25 апреля. Результаты конкурса будут опубликованы 30 апреля. Напомним, речь идет о территории в границах улицы Бориса Ельцина – продолжения улицы Боевых Дружин – Октябрьской площади – набережной Рабочей Молодёжи с размещением храма святой Екатерины.

Еще трем компаниям не повезло, конкурсная комиссия сочла их недостаточно опытными для работы над таким серьезным проектом. Это ООО «Фирма «Уралкомплект-наука», ООО «Айс-Проект 2000» (которое регулярно строит ледовые городки на площади 1905 года), и ООО «Архитектурное бюро «Бельведер».

Екатеринбург, служба информации

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