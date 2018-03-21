На Екатеринбург снова обрушится сильный снегопад

Весеннее потепление в Екатеринбурге продлится недолго. Уже к концу недели уральские метеорологи прогнозируют в уральской столице умеренный мороз и сильный снег.
По данным уральского гидрометцентра, 22 марта температура воздуха ночью составит 6-8 градусов мороза, днем потеплеет до -1. При этом днем ожидается сильный снег с порывами ветра до 14 м/с. В пятницу, 23 марта, станет еще холоднее: до -15 градусов ночью, -5…-7 днем и умеренный снег.
В Свердловской области на 22 марта прогнозируются морозы -10…-12, местами возможно похолодание до -18 ночью. В большинстве районов будет снег и сильная метель.
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
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