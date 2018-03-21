Из-за ДТП в центре Екатеринбурга встали троллейбусы на Малышева и Белинского (ФОТО)

В центре Екатеринбурга из-за небольшой аварии образовались огромные пробки. ДТП зарегистрировано на улице Малышева, в результате встали троллейбусы на Малышева, Белинского, Розы Люксембург.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проезд автотранспорта также затруднен: троллейбусы перегородили большую часть улицы Малышева и автомобилисты стараются объехать затор по боковым улицам. К данному моменту они тоже встали.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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