В 11 уральских городах появилась услуга по отправке посылок «от вокзала к вокзалу»

На 11 вокзалах Свердловской железной дороги появилась услуга по отправке малогабаритных посылок и писем по системе «от вокзала к вокзалу». Посылки будут возить на пассажирских поездах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре СвЖД, в целом по стране аналогичный сервис до конца марта заработает на 111 крупнейших вокзалах.

На территории СвЖД можно отправить и получить посылки на вокзалах следующих городов: Екатеринбург, Каменск-Уральский, Когалым, Нижневартовск, Нижний Тагил, Ноябрьск-1, Пермь-2, Серов, Сургут, Тобольск, Тюмень. Пункты приема-выдачи грузобагажа на вокзалах находятся в помещении дежурного помощника начальника вокзала, информация об их местонахождении размещена на специальных указателях и информационных стойках, а также объявляется по громкоговорящей связи.

Подготовленные к пересылке вещи и деловые бумаги принимаются круглосуточно при предъявлении паспорта. Посылка не должна быть запакована, чтобы сотрудник вокзала мог визуально определить содержимое. После этого он взвесит ее и упакует в специальную тару. Вес посылки не должен превышать 30 кг, размер по сумме трех измерений – 180 см. Стоимость отправки будет рассчитываться исходя из веса и дальности пересылки и составит от 350 рублей (в такую сумму, например, обойдется доставка груза до 1 кг из Екатеринбурга в Тюмень). Сразу при оформлении отправителю сообщат время и порядок выдачи грузобагажа на другом вокзале.

К перевозке не принимаются:

· огнестрельное и холодное оружие, отравляющие, наркотические, взрывчатые и другие опасные вещества и предметы, запрещенные к перевозке в качестве ручной клади, багажа и грузобагажа;

· денежные знаки, ценные бумаги, ювелирные изделия;

· лекарства, БАДы и табачные изделия;

· любые жидкости и скоропортящиеся продукты питания;

· живые растения и гербарии.

Екатеринбург, служба информации

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