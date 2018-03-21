Машиниста РЖД, сбившего инвалида, под давлением заставили уволиться по собственному желанию

Машинист РЖД доказал в суде, что его под давлением заставили уволиться после несчастного случая во время работы. Поезд сбил молодого человека, который шел по путям, хотя машинист сделал все от него зависящее – подавал сигналы и применил экстренное торможение. Но работодатель пригрозил уволить сотрудника по статьям, если тот не напишет заявление по собственному желанию. Суд восстановил в правах машиниста и доказал, что руководство железнодорожного депо было не право.

Судом установлено, что Юрий С. с 1987 года работал в локомотивном депо на станции Красноуфимск Горьковской железной дороги. Последние 15 лет – с сентября 2003 года – Юрий трудился машинистом. В июле 2017 года машинист вместе с помощником вышел на смену на станции Зюрзя, откуда должен был вести состав до станции Агрыз. Но во время движения поезда произошел несчастный случай.

Согласно материалам суда, во время движения Юрий заметил молодого человека, идущего рядом с путями, в трех метрах от рельсов. По мере приближения бригада стала подавать звуковые сигналы. При этом молодой человек шел навстречу составу и, следовательно, не мог его не видеть. Когда электровоз приблизился, парень остановился и – неожиданно для машиниста – начал движение в сторону полотна. Машинист применил экстренное торможение, но, несмотря на все предпринятые меры, электровоз задел пешехода. Юрий вызвал скорую помощь. А впоследствии выяснилось, что пострадавший был инвалидом, имел психическое заболевание и на момент случившегося находился без присмотра.

На следующий день после ЧП на селекторном совещании представитель дирекции тяги Горьковской железной дороги предложил Юрию С. и его помощнику немедленно уволиться. Сотрудникам угрожали, что если те не сделают это самостоятельно – их уволят по отрицательным статьям. Сразу после совещания Юрий С. под диктовку написал заявление об уходе. Через несколько дней он передумал и написал заявление об отзыве заявления о расторжении трудового договора. Но его все равно уволили «по собственному желанию». Так мужчина в предпенсионном возрасте остался безработным.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, впоследствии Юрий С. решил восстановить свои нарушенные права и подал иск к Эксплуатационному локомотивному депо Красноуфимск (структурное подразделение Горьковской дирекции тяги, структурного подразделения дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД»). Мужчина просил восстановить его на работе в должности машиниста электровоза и признать недействительной внесенную в трудовую книжку запись о расторжении трудового договора по ч.1 ст.77 Трудового кодекса РФ. В качестве ответчика было привлечено ОАО «РЖД». Красноуфимский районный суд удовлетворил исковые требования Юрия С. ОАО «РЖД» подало апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, но судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, оставила решение в силе, а апелляционную жалобу ответчика без удовлетворения, сообщили в пресс-службе.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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