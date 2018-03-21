Роспотребнадзор: жители пяти свердловских муниципалитетов пьют некачественную воду

Свердловский Роспотребнадзор назвал муниципалитеты, качество питьевой воды в которых санврачи ставят под сомнение. Это городские округа Качканар, Серов, Нижний Тагил, Ирбит и Каменск-Уральский. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель руководителя ведомства Ольга Диконская.

По ее словам, доля населения в Свердловской области, обеспеченная недоброкачественной водой, составляет 1,74%. При этом безопасную воду из-под крана получают только 67,9% жителей региона, остальные пользуются «условно доброкачественной» питьевой водой.

В то же время, в ведомстве отмечают тенденцию к улучшению воды из распределительной сети – по микробиологическим показателям. За 2017 год доля неудовлетворительных проб снизилась с 4,99% до 4,08%. Это связано с тем, что на источниках водоснабжения появляются проекты санитарной охраны и все больше муниципалитетов используют схемы санитарной очистки воды, добавила Ольга Диконская.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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