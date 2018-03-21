Треть мясных консервов и сливочного масла в Свердловской области оказались фальсификатом

В Свердловской области ухудшилось качество мясопродуктов и выросла доля фальсификата мясных консервов, сливочного масла и молочной продукции. Об этом сообщила на пресс-конференции замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ольга Диконская.

«Удельный вес неудовлетворительных лабораторных исследований продуктов по микробиологическим показателям за 2017 год составил 6,4%. Это ниже, чем в 2016 году в области, но значительно выше среднероссийских показателей (4,5%). Ситуация стала лучше с кондитерскими изделиями, рыбопродуктами и БАДами, но есть ухудшение показателей по мясопродуктам – 6,6% неудовлетворительных проб», – отметила спикер. Также в ведомстве отмечают рост кулинарных изделий и блюд нетрадиционной кухни с физико-химическим составом, не соответствующим нормам.

Помимо этого, на потребительском рынке Свердловской области остается высокой доля фальсификата. В прошлом году по этому признаку Роспотребнадзор забраковал 41% образцов мясных консервов, 34,7% проб сливочного масла, 29,8% молочной продукции и 19,4% рыбных продуктов.

В качестве примера злостного нарушителя санитарных норм при реализации продуктов Ольга Диконская привела АО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит»). В 2016 году в ходе проверок ведомства на предприятии было выявлено 5251 нарушений, было выписано 112 штрафов на сумму более 2 миллионов рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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