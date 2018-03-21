В Тагиле грабителю накинули срок за попытку избить двух полицейских

В Нижнем Тагиле суд вынес приговор местному жителю, который попытался избить двух полицейских.

Сам инцидент произошел летом прошлого года – 3 августа два оперативника угрозыска прибыли к дому, где проживал подозреваемый в грабеже. Его собирались доставить в отделение, чтобы проверить на причастность к преступлению. Однако тот ехать с полицейскими не захотел, попытался скрыться, «причинив при этом телесные повреждения полицейским». Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

«Мужчина свою вину не признал, но следствием собрана достаточная доказательственная база. Приговором Ленинского районного суда города Нижнего Тагила ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима – с учетом ранее вынесенного приговора по другому уголовному делу. Кроме того, осужденный обязан выплатить штраф 10 тысяч рублей», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, служба информации

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