На Пермском тракте обгон закончился ДТП с трупом (ФОТО)

Около двух часов назад на Пермском тракте насмерть разбился водитель Nissan X-Trail. Два человека попали в больницу.

Как сообщили РИА «Новый День» в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла на 286 км автодороги Пермь – Екатеринбург, около 16 часов. Водитель кроссовера, ехавший в сторону Перми, решил обогнать грузовик и выехал на встречную полосу. Машина врезалась в ехавший в сторону Екатеринбурга внедорожник Range Rover.

В результате аварии погиб водитель «Ниссана», пассажир этой машины и пассажир внедорожника получили травмы. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства ДТП.

Екатеринбург, новый День, служба информации

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