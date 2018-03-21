Перед взрывом телебашни в Екатеринбурге включат сирены (ФОТО)

В Екатеринбурге перед обрушением телебашни, взрыв которой запланирован на утро субботы, 24 марта, будут включать сирены. Как рассказали «Новому Дню» собственники апартаментов в ЖК «Артек», сегодня жильцов уведомили о том, что сопровождать взрыв будут сигналы тревоги.

«В 08:30 прозвучит предупредительный сигнал сирены – 30 секунд, в 09:00 – перед обрушением – прозвучат два сигнала сирены», – цитируют жильцы объявления, которые появились в здании сегодня. Также сообщается, что людям раздают рекомендации, как вести себя во время взрыва. Например, тем, кто будет находиться в зданиях, обращенных окнами в сторону телебашни, не следует подходить к окнам ближе, чем на 2 метра. То же касается и других стеклянных конструкций даже внутри зданий. Периметр взрывных работ будет ограничен улицами Розы Люксембург, Декабристов, 8 марта, Куйбышева. На них будут выставлены посты охраны.

Екатеринбург, служба информации

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