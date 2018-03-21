«Главное – развить творческий потенциал»: как в Екатеринбурге обучают детей с синдромом Дауна (ВИДЕО)

В международный день человека с синдромом Дауна екатеринбургские педагоги рассказали, как проходит обучение детей с особенностями развития. В школе №7 сформирован первый класс из шести учеников с легкой умственной отсталостью. Они, как и все первоклашки, учатся читать и писать, и при этом социализируются, что поможет им в будущем стать полноценными членами общества.

Урок для особых детей

«Еще 10 лет назад в роддомах было 85% отказов от детей с синдромом Дауна. Сейчас эта статистика сократилась до 8%. Но даже те дети, которые оставались в семье, обучались только дома. Благодаря родительской инициативе их обучение стало публичным», – рассказала руководитель психолого-медицинско-педагогической комиссии школы №7 Лариса Крохалева.

Ученики первого класса «А» прилежно заполняют прописи, изучают математику и познают окружающий мир через мультфильмы. Кроме обычных уроков у них есть еще и занятия танцами. «Есть стереотип, что люди с ментальной инвалидностью не могут творчески развиваться. Да, с ними немножко сложнее работать, но наша задача – раскрыть творческий потенциал каждого ребенка», – отмечает педагог Глафира Петухова.

Проектами развития для детей и подростков с синдром Дауна в Свердловской области занимается общественная родительская организация «Солнечные дети». В этом году активисты отводят большое внимание занятиям спортом с особыми детьми. Так, с сентября 2017 года заработал проект «Азбука движения для детей и взрослых», получивший президентский грант. В пяти свердловских городах организованы площадки по занятиям физкультурой. Также малыши и дошкольники проходят курс гидрореабилитации в Екатеринбурге и Заречном. В проекте задействовано более 100 детей с особенностями развития.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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