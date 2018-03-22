Отец пятерых детей спас из горящего дома 80-летнюю соседку-инвалида (ФОТО)

Житель Талицы Евгений Конюхов, отец пятерых детей, помог выбраться из горящего дома своей 80-летней соседке-инвалиду и ее помощнице.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, частный дом на улице Чулкова загорелся вчера днем. Первым задымление в соседнем доме увидел Евгений Конюхов, который в это время занимался хозяйственными делами на улице. Он тут же велел жене вызвать пожарных, а сам побежал в дом, где живет 80-летняя Валентина Митрофановна, инвалид I группы.

«Когда я забежал в дом, Валентина Митрофановна и ее помощница даже не знали, что дом горит. Требовалось срочно спасать пожилую женщину, которая передвигается на коляске. Взяли коляску и понесли ее в сторону выхода, в то время веранда дома была уже охвачена огнем. Выйти через ограду также не удалось из-за открытого огня. Выход был один – перебраться к моему дому через огород», – рассказал мужчина.

Во время пожара у Евгения сгорела куртка, сам он получил незначительные ожоги головы, но в медицинской помощи не нуждается. ГУ МЧС России по Свердловской области готовит материалы для представления Евгения Конюхова к медали «За отвагу на пожаре».

Талица, служба информации

Талица. Другие новости 22.03.18

В Екатеринбурге на 16 «квадратах» прописали 20 тысяч мигрантов: первые подробности дела о самой «резиновой» квартире. / РПЦ анонсировала заседание Священного синода в Екатеринбурге. / 22 марта в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»