Бывшему сотруднику Областной станции переливания крови за хищение 2 миллионов дали условный срок

В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о хищении денег сотрудником Областной станции переливания крови и его подельнику из коммерческой фирмы. Оба осужденных получили условные сроки.

В Ленинском районном суде вынесли приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника ремонтно-эксплуатационного участка ГБУЗ «Областная станция переливания крови» Дмитрия Глебова и его знакомого руководителя ООО «Технобриз» и ООО «Продоборторг» Алексея Копьева. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». В этом преступлении участвовал заместитель главного врача по административно-хозяйственной части ГБУЗ Свердловской области «Областная станция переливания крови», но уголовное дело в его отношении было прекращено в связи со смертью.

Троица похитила около 2 миллионов бюджетных рублей в октябре 2014 – октябре 2015 года по следующей схеме. Областная станция переливания крови заключила договор с ООО «Технобриз» и ООО «Продоборторг» о поставке запчастей для центрифуг. Договоры были фиктивные, подсудимые знали, что технической возможности для исполнения контракта нет. Однако деньги из бюджета на мнимую закупку ушли.

Ленинский районный суд Екатеринбурга Дмитрию Глебову назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года, Алексею Копьеву – в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет и штрафом 100 тыс. рублей. По гражданскому иску они должны выплатить 2 млн рублей. Как уточнили в пресс-службе прокуратуре по Свердловской области, вопрос по обжалованию приговора в надзорном ведомстве решат в положенные законом 10 дней.

Екатеринбург, служба информации

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