ГИБДД предупредила о возможном всплеске ДТП из-за мощного снегопада

В Свердловскую область после недолгой оттепели вернулась зима. Мощный снегопад, по данным синоптиков, продлится весь день. В пятницу и субботу ожидаются только небольшие осадки. Тем не менее, Госавтоинспекция Свердловской области готовится к возможному всплеску ДТП.

«Зачастую водители выбирают модель поведения на дороге, не соответствующую текущим погодным условиям: превышают скорость и допускают необдуманные и опасные маневры. Именно в таких погодных условиях происходит не только масса мелких ДТП, в которых механические повреждения получают транспортные средства, но и серьезные ДТП, в которых гибнут и получают травмы люди», – напомнили в пресс-службе управления ГИБДД региона.

Также инспекторы обратились к пешеходам с просьбой не нарушать ПДД, не выходить неожиданно на проезжую часть, не убедившись в безопасности.

Екатеринбург, служба информации

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