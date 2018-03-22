В Свердловскую область возвращаются перелетные птицы

В Свердловской области, несмотря на спорную погоду, начался сезон весенней миграции птиц. Первыми вернулись перелетные вороны.

Орнитологи поясняют: те вороны, которых горожане видели всю зиму в своих городских дворах, на самом деле не являлись уральскими, – они прилетели на зимовку на Урал с северных территорий России. Уральские же вороны провели зиму в основном в более теплых Оренбургской и Челябинской областях.

Отметим также, что прилет птиц в область уже много лет не является массовым, поскольку достаточно много видов предпочитают не покидать на зиму территорию Среднего Урала. Например, всю зиму в Екатеринбурге провели грачи, чечетки и чижи.

Окончательное возвращение в область кочевых птиц начнется в начале апреля. Пока же подготовкой к произведению на свет потомства и постройкой гнезд занимаются только сороки и вороны.

Екатеринбург, Елена Васильева

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