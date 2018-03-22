Екатеринбург будут перекрывать восемь раз из-за репетиций парада Победы

Администрация Екатеринбурга анонсировала даты и время перекрытия улиц для репетиции парада в честь Дня Победы 9 мая.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, первая отработка маневров техники ЦВО и Екатеринбургского гарнизона пройдет 28 марта на Вторчермете. В этот день с 9 до 13 часов будет ограничено движение транспорта на следующих участках: по улице Новосибирской (от Палисадной до Окружной), по улице Зенитчиков (от Палисадной до Братской), а также по улицам Патриса Лумумбы (от Братской до Военной) и Эскадронной (от Окраинной до Новосибирской второй). Автомобилистам и общественному транспорту придется объезжать эти места.

Следующие тренировки военных на Вторчермете состоятся 4, 11, 18 и 24 апреля. Перекрытия будут в границах тех же улиц и также с 9 до 13 часов.

Полномасштабные ночные репетиции всех участников предстоящего парада Победы на площади 1905 года запланированы на 27 апреля, 2 и 4 мая. В эти даты по маршруту следования военных колонн к центру города будет ограничено движение всех видов транспорта с 18 часов вечера до 4 часов утра.

По информации мэрии, в этот промежуток времени будет перекрыт проспект Ленина (от Луначарского до Репина), улица Репина (от Ленина до Малышева), улица 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина), улица Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев).

На время прохождения колонн войск с 18 часов сотрудники ГИБДД будут регулировать и перекрывать движение на улицах: Окраинная, Дорожная, Военная, Патриса Лумумбы, Московская, Посадская, Пальмиро Тольятти, Репина, Малышева, Попова.

В параде Победы 9 мая в Екатеринбурге традиционно принимают участие порядка 70 единиц боевой техники и более 2 тысяч военнослужащих ЦВО и Екатеринбургского гарнизона. В последние три года торжественные шествия на площади 1905 года сопровождаются демонстрацией авиации. В воздушной части парада участвуют 20 самолетов и вертолетов ЦВО

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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